Непроходимым становится перекресток Жибек Жолу/Осмонкула после дождей

После дождей из-за потопа становится непроходимым перекресток проспекта Жибек Жолу и улицы Осмонкула в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в прошлом году отремонтировали улицу Осмонкула, но стоки не сделали.

«Каждый раз после дождя такая ситуация. Рядом школа, детский садик, остановка. Как людям ходить?» — написал он.

Отметим, ранее бишкекчане жаловались на потоп по отремонтированным в прошлом году улицам Баха и Абдрахманова.

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