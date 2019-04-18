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Агент 024

Пешеходные переходы в никуда. Бишкекчане вынуждены ходить по проезжей части

Читатели 24.kg продолжают присылать фотографии пешеходных переходов, которые ведут в арыки и газоны.

Так, на пересечении улиц Ахунбаева и Матросова месяц назад поставили пешеходные светофоры. «С одной стороны есть зебра, а с другой — нет. Невозможно пройти к дороге из-за арыков», — написал бишкекчанин.

В микрорайоне «Верхний Джал» зебра есть, но нет тротуара, по которому можно пройти к остановке.

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