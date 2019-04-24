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Агент 024

Первые 60 новых автобусов прибыли в Бишкек

Сегодня в Бишкеке на центральную площадь Ала-Тоо с раннего утра приезжают новые автобусы. Их выстраивают для официальной презентации. Об этом 24.kg сообщил читатель.  

Известно, что сегодня президент страны Сооронбай Жээнбеков лично примет отчет мэра Бишкека Азиза Суракматова. Первая партия насчитывает 60 автобусов, они будут обслуживать столичные маршруты.

Напомним, в 2019 году муниципалитет приобретет 69 новых автобусов, которые ездят на природном газе (метане). Тендер на их поставку выиграла китайская корпорация Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.

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