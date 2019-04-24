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Сюжет: Чудаки парковки (70)

Чудаки парковки. Из-за нарушителей невозможно подъехать к остановкам

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Из-за «чудаков» невозможно подъехать к остановкам общественного транспорта.

«Подошли на остановку, а тут общественному транспорту остановиться негде. Неужели нельзя что-нибудь сделать?! Остановка напротив микрорайона «Восток-5», — написал читатель.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

А это остановка на улице Айни.

Автолюбитель прислал видео, сделанное на проспекте Чуй, в районе Ошского рынка.

А это остановка «МосСовет». Водитель просто оставил машину и ушел.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

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