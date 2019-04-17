05:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки (71)

Чудаки парковки. Внедорожник заехал в парк имени Панфилова

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Внедорожник заехал в парк имени Панфилова.

На улице Манасчи Сагынбая у входа в Чуй-Бишкекское управление юстиции постоянно ставят машины на тротуаре.

Фото читателя. Чудаки парковки
Парковку на тротуаре устроили и возле частной школы «Абитуриент» на проспекте Айтматова.

На Южной магистрали автомобиль стоял на велосипедной дорожке. «На мой вопрос, почему машина здесь стоит, водитель ответил, что департамент мэрии разрешил», — написал очевидец.

Фото читателя. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 1592
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Из-за неправильной дорожной разметки страдают пешеходы
Чудаки парковки. Из-за нарушителей невозможно подъехать к остановкам
Чудаки парковки. Водитель внедорожника заехал на отремонтированный тротуар
Очень спокойный водитель показал мастер-класс выезда с парковки
Чудаки парковки. Водители игнорируют запрет остановки на пешеходном переходе
Чудаки парковки. Они мешают и водителям, и пешеходам
Чудаки парковки. Из-за них невозможно подъехать к Бишкекскому травмпункту
Китайский эксперимент. Как на парковку втиснуть не 100, а 200 машин
Чудаки парковки. От них страдают не только в Бишкеке
Чудаки парковки. Машина ГУВД стояла, нарушая Правила дорожного движения
Популярные новости
Мгновения жизни. Сказочные закаты над Горной Маевкой и&nbsp;спокойная Ак-Буура Мгновения жизни. Сказочные закаты над Горной Маевкой и спокойная Ак-Буура
Дорожные знаки и&nbsp;ремонт дорог. Какие проблемы увидели бишкекчане Дорожные знаки и ремонт дорог. Какие проблемы увидели бишкекчане
Чудаки парковки. Из-за неправильной дорожной разметки страдают пешеходы Чудаки парковки. Из-за неправильной дорожной разметки страдают пешеходы
Водитель троллейбуса в&nbsp;Бишкеке курил в&nbsp;салоне Водитель троллейбуса в Бишкеке курил в салоне
Бизнес
Стали известны победители акции &laquo;Сапарыбыз бир 3&nbsp;года&raquo; сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стали известны победители акции «Сапарыбыз бир 3 года» сети АЗС «Газпромнефть»
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать доходы в&nbsp;золото «Бакай Банк» предлагает инвестировать доходы в золото
Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от&nbsp;MegaCom Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от MegaCom
Не&nbsp;только СУПЕРВЫГОДНО, но&nbsp;и&nbsp;просто ДЕШЕВЛЕ! Акция &laquo;Переходи на&nbsp;О!&raquo; Не только СУПЕРВЫГОДНО, но и просто ДЕШЕВЛЕ! Акция «Переходи на О!»