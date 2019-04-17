Чудаки парковки. Внедорожник заехал в парк имени Панфилова

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Внедорожник заехал в парк имени Панфилова.

На улице Манасчи Сагынбая у входа в Чуй-Бишкекское управление юстиции постоянно ставят машины на тротуаре.

Фото читателя. Чудаки парковки

Парковку на тротуаре устроили и возле частной школы «Абитуриент» на проспекте Айтматова.

На Южной магистрали автомобиль стоял на велосипедной дорожке. «На мой вопрос, почему машина здесь стоит, водитель ответил, что департамент мэрии разрешил», — написал очевидец.

Фото читателя. Чудаки парковки

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