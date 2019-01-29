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Сюжет: Безопасный город (155)

«Безопасный город». Камеры на трассах установили, а знаки нет

Водители жалуются 24.kg, что на трассах уже установили камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения, а предупреждающих знаков нет.

Читатель рассказал, что по объездной дороге в районе села Новопокровка установили камеры.

«Почему они не обозначены предупреждающими знаками? По ПДД должны стоять», — отметил он.

В ГУОБДД МВД 24.kg пояснили, что знаки установят после того, как Государственный комитет информационных технологий и связи сдаст объекты.

Штрафовать водителей должны начать с 12 февраля.

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