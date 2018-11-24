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Агент 024

«Агент 024». Дискотеки в Metro Pub больше не будет

Ежедневно в рубрике «Агент 024» появляются сообщения читателей о проблемах города, жалобы на некачественное предоставление государственных услуг. Без внимания не остается ни одна сфера.

Редакция 24.kg собрала ответы чиновников на поступившие жалобы.

1Metro Pub перестанет мешать соседям

Администрация Ленинского района провела расширенное заседание экстренной комиссии по жалобе читателей на деятельность кафе Metro Pub и его шумных посетителей.

Заведение работает круглосуточно, что является нарушением, ночью здесь играет громкая музыка. Это причиняет неудобства жильцам близстоящих домов.

«Представители Metro Pub добровольно согласились закрыть дискотеку в ночное время и пересмотреть режим работы заведения ежедневно до 23.00», — сообщили в мэрии.

Службам поручили полностью проверить хозяйственно-предпринимательскую деятельность кафе, техническую безопасность и соответствие санитарно-экологическим нормам. После этого рассмотрят вопрос о дальнейшей работе заведения.

2Пишите письма, электронные!

В посольстве Российской Федерации в Кыргызстане также не оставили без внимания сообщение «агента 024» о неработающей интернет-приемной на сайте дипмиссии.

«Интернет-приемная функционирует через электронные почты посольства и его консульского отдела, адреса которых размещены на официальном веб-сайте дипломатического представительства в соответствующем разделе», — заявили в посольстве.

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Можно задавать вопросы и на официальных страницах дипмиссии в Facebook и «Одноклассниках».

По данным посольства, основная часть обращений связана с получением и обменом общегражданских паспортов Кыргызской Республики, утерей документов, гражданством и снятием ограничения на въезд в Россию. С начала 2018 года поступило 831 обращение.

3Стихийная торговля. Приходится действовать уговорами

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Читатель пожаловался на стихийную торговлю возле Ошского рынка. В муниципалитете ответили, что администрация Ленинского района Бишкека проводит регулярные рейды.

«Кроме того, проводится разъяснительная работа о недопустимости осуществления торговой деятельности в неустановленных местах и последствиях совершения данных нарушений», — отметили в мэрии.

4В сквер в 12-м микрорайоне вернули тренажер

Тренажер в сквере в 12-м микрорайоне снова установили. Об этом сообщил аким Октябрьского района Ренат Айтымбетов.

Напомним, читатели сообщили о пропаже снаряда, предположив, что его украли. Выяснилось, что тренажер демонтировал подрядчик из-за обнаруженного дефекта.

5Шлагбаум демонтировали

В акимиате Октябрьского района заявили о демонтаже шлагбаума в 6-м микрорайоне, который мешал проезду экстренных служб.

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В администрации добавили, что совместно с МТУ на территории района выявлено 148 объектов, мешающих проезду машин: шлагбаумы, металлические стойки, бетонные блоки.

Список передан в управление землепользования и строительства мэрии для демонтажа. Владельцам незаконных объектов раздали уведомления с просьбой убрать их и привести территорию в первоначальный вид.

6Мусор в канале убрали

Иногда «агенты 024» сами присылают отчет о реакции на их сообщения.

Читатель сообщил, что мусор в канале на улице Скрябина убрали.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
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