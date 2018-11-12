Шумное соседство с кафе. Жители Бишкека просят помощи у правительства

Драки, шум, пробки, сигналы автомобилей вынуждены слушать практически каждую ночь жители дома № 170 по проспекту Чуй. Об этом они написали в редакцию 24.kg.

«Просим помощи у правительства. Рядом расположено кафе Metro Pub, ночью спать невозможно, постоянно происходят драки, разборки, частные таксисты полностью перекрывают дорогу, из-за них все сигналят даже в два и три часа ночи», — написали они.

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