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Агент 024

Бишкекчане жалуются на стихийную торговлю у Ошского рынка

Бишкекчане жалуются на стихийную торговлю на перекрестке улиц Киевской и Кулиева возле Ошского базара. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Невозможно ни пройти ни проехать. Торговцы ежедневно выставляют прилавки, создавая неудобства горожанам», — сообщил он.

Напомним, прилавки на улице Кулиева появились после пожара на Ошском рынке. Предпринимателям временно предоставили право торговли до восстановления стационарных мест.

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