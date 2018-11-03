Бишкекчане просят мэра разобраться со свалкой на улице Скрябина

Свалка в канале по улице Скрябина на пересечении с Белорусской недалеко от кафе «Байсуу» возмущает горожан. Об этом сообщили читатели 24.kg.

«Лишь однажды «Тазалык» принял меры. Теперь снова свалка. У кого на балансе данный канал, неясно. Просто кошмар творится. Надеюсь, новый мэр обратит внимание на проблему. Как-никак центр города. От кафе «Байсуу» столько мусора. Тоже беспредел», — написали читатели.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.