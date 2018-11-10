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Агент 024

«Агент 024». Вырубленную сирень в парке заменили кустарником, мусор в БЧК уберут

Читатели 24.kg продолжают присылать сообщения в рубрику «агент 024». Больше всего жалоб и предложений касается городских вопросов. Одни просят открыть новые маршруты общественного транспорта, другие сообщают о мусоре и вырубке деревьев.

Редакция собрала ответы муниципалитета.

1Негородская земля

Жители жилмассива «Мурас Ордо» пожаловались на то, что в районе строят павильон, который перекроет арык.

В мэрии заявили, что земельный участок находится на балансе Пригородного айыл окмоту Аламудунского района. «На данный объект есть заключение районного управления градостроительства и архитектуры, договор аренды земельного участка под ООТ Пригородного айыл окмоту и ситуационный план», — отметили в муниципалитете.

2Остановку перенесут

Читатель сообщил, что во время дорожных работ не отремонтировали остановку по улице Тоголока Молдо.

«Об остановке на пересечении с улицей Ташкентской напоминают только навес и скамейка, площадка не заасфальтирована. Стоящие на дороге перед остановкой мусорные баки еще больше доставляют неудобств», — сказал он.

По информации управления капитального строительства мэрии Бишкека, остановку демонтируют и установят в другом месте.

3Снос деревьев

В Бишкекзеленхозе отреагировали на жалобу читателя о том, что в Дубовом парке вырубили сирень.

В предприятии сообщили, что проводят глубокую обрезку зеленых насаждений и снос аварийных деревьев, создающих угрозу для жизни горожан. И добавили, что ранее в парке высадили 30 платанов и кустарники гортензии.

4Тротуар упирается в забор

Забор на улице Достоевского, в который упирается тротуар, стоит на законных основаниях. В муниципалитете ответили на сообщение «агента 024».

«Перед началом дорожных работ с владельцем проводили переговоры. Ему предлагали выкупить участок или его часть, чтобы можно было передвинуть забор и обустроить полноценный тротуар. Однако владелец отказался», — отметили там.

5Свалка в канале

Бишкекзеленхоз проводит очистительные работы в канале по улице Скрябина, на мусор в котором пожаловались читатели.

«Плановые работы начались после прекращения подачи воды в Восточный БЧК. Сейчас канал чистят с помощью специальной техники», — заметили в мэрии.
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