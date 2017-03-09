Электронное билетирование. Когда рак на горе свистнет?

Парковки «как в Европе» бишкекчанам уже пообещали. Еще один шаг к цивилизации — внедрение безналичной оплаты в общественном транспорте.

Когда мечты не совпадают с действительностью

Начало внедрения проекта значится в планах столичной мэрии на 2017 год.

Впрочем, об электронном билетировании чиновники говорят уже несколько лет. Его внедрение через государственно-частное партнерство было в планах бывшего мэра Кубанычбека Кулматова. Внедрить проект обещали и депутаты СДПК, прошедшие в Бишкекский городской кенеш в 2016 году.

А нынешний мэр Албек Ибраимов в апреле 2016-го и вовсе заявлял, что проект будет внедрен до конца того же, уже прошлого, года.

По словам вице-мэра , курирующего работу автотранспорта, Геннадия Милицкого документы по проекту уже даже передали на согласование в два министерства — экономики и финансов. В них оговариваются условия проведения конкурса.

«Процедура сложная. Я никогда не говорил, что мы быстро реализуем проект. Для начала нужно подготовить правовую базу. В правилах пассажирских перевозок все это отразится. Внедрение системы коснется каждого горожанина, поэтому все нужно предусмотреть», — сказал он ИА «24.kg».

Электронное билетирование предполагает, что частники покажут свои доходы. А это будет непросто. Да и человеку нужно будет купить карточку, пополнить баланс, гораздо проще — вытащил деньги из кармана, заплатил и поехал. Геннадий Милицкий

По словам вице-мэра , нововведение нельзя внедрять только в муниципальном транспорте, иначе он потеряет своих пассажиров. Нужно внедрять полностью по всему городу.

«Водитель за что должен отвечать? За безопасность пассажиров и культуру вождения. Нужно, чтобы и частные, и муниципальные перевозчики ушли от наличного расчета. Водитель должен заниматься своей прямой обязанностью», — подчеркивает чиновник.

Ежедневно на линии выходит более 200 автобусов и троллейбусов плюс более 2,5 тысячи маршруток. За 2016 год общественный транспорт перевез 228 миллионов пассажиров.

Маршруткам предлагают поднять тариф

«Конечно, когда есть учет, это хорошо, — поддерживает проект директор Бишкекского троллейбусного управления (БТУ) Артур Омурзаков. — Все будет открыто и прозрачно. Плюс водителей освободим от расчета пассажиров. Все внимание будет сконцентрировано на дорожном движении. Но при этой системе будет просто необходимо повысить зарплату водительскому составу».

Сегодня заработанное сверх установленного плана водитель муниципального транспорта кладет себе в карман, и это ни для кого не секрет. Никто не будет ждать до зарплаты, когда дома ждут голодные дети.

Последнее повышение зарплаты водителям БТУ, напомним, было в 2016 году после того, как они вышли на забастовку: с 1 апреля увеличили на 20–30 процентов, до конца года — на 50 процентов.

«Но вы поймите, что при такой тяжелой работе зарплату просто необходимо повышать. Далеко не будем ходить, у казахов водители троллейбусов получают $500–700, а нам хотя бы надо довести до 25–30 тысяч сомов», — отмечает Артур Омурзаков.

Сегодня, по его словам, средняя зарплата у водителей БТУ — около 15 тысяч сомов, в зависимости от выработки. Чем больше часов откатал, тем выше зарплата.

«Мы готовы переходить на безналичную оплату. Но это следует делать вместе с частниками. Либо нужно повышать для частников проезд до 15–20 сомов, чтобы была конкуренция. Пока неизвестно, как будет осуществляться оплата — карточкой или чем. И населению в первые дни будет легче достать из кармана те же самые 10 сомов, чем покупать карточку. Но если будет значительная разница в тарифах, то пассажир задумается, стоит ли переплачивать», — считает глава БТУ.

«Сегодня в госучреждениях зарплата идет через карточки. Думаю, это все безболезненно должно пройти. Тем не менее большая информационная кампания должна быть обязательно», — отмечает Артур Омурзаков.

Вопросов больше, чем ответов

Председатель ассоциации «Альянс БУС» Григорий Николаиди в целом поддерживает проект, но настаивает на его апробации в муниципальном транспорте.

Частник также видит ряд проблемных вопросов. «К примеру, муниципальный транспорт заправили ГСМ, водитель поехал по маршруту, у него голова не болит. А частник сам заправляет ГСМ. Если машина сломалась, он должен быстро ее отремонтировать, на это нужны деньги. А электронное билетирование предполагает наличие аппарата, который будет считать количество перевезенных пассажиров. Надо будет заполнять бланк, ехать в банк, говорю условно, и получить деньги на ремонт авто, покупку шин и так далее», — говорит Григорий Николаиди.

«В случае же с муниципальным транспортом — приехала техническая помощь, оттащила его на автобазу, где машину ремонтируют неделю-две , как очередь дойдет. А частник не может ждать, он зарабатывает, семью кормит», — добавляет он.

Но в целом проект — хорошее дело в том смысле, что водитель не будет отвлекаться на расчет. А это скажется на безопасности перевозок. Григорий Николаиди

«И еще — допустим, приехал человек ночью в столицу откуда-то издалека, пусть из Нарына, а утром ему надо ехать в больницу. Вот он вышел, остановил микроавтобус, а водитель требует карточку. Человек же и знать не знает, что нужно было купить карточку. Будет возмущаться. Как быть в этом случае? Вопросов много», — отмечает глава ассоциации.

«Да, проект даст удобство. Но удобно должно быть не только горожанам, но и частникам. И народ должен подготовиться к нововведению, нужна широкая разъяснительная работа», — считает он.

Пока же в мэрии не уверены, что проект воплотят в жизнь в 2017 году. «К концу года мы планируем выйти на финишную прямую — начать внедрение системы, объявить конкурс. Для начала нужно заручиться согласием частных перевозчиков. А их у нас 44 фирмы», — отмечает вице-мэр Геннадий Милицкий.

…Учитывая, что в Бишкеке второй год не могут провести конкурс по распределению маршрутов, вряд ли мэрии удастся договориться с частными перевозчиками по вопросу электронного билетирования.