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Общество

Автоматизированный паркинг на улице Шопокова в Бишкеке начнут строить в апреле

Автоматизированный паркинг на улице Шопокова в Бишкеке начнут строить в апреле. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции.

По словам начальника отдела Дирекции муниципальных рынков и стоянок Рустама Алиева, проект запускают на участке улицы Шопокова от Московской до проспекта Жибек Жолу.

Для каждой парковочной территории планируется два этапа. Первый — с мобильными терминалами, управление которыми осуществляется с помощью парковщиков. Их задачи — помочь автовладельцу правильно припарковать машину, с помощью планшета с установленным программным обеспечением просканировать госномер авто и внести его в программу в соответствии с указанным и оплаченным временем парковки, принять оплату и выдать чек.

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Второй этап — стационарные парковочные терминалы. Автовладелец самостоятельно въезжает на парковку и оплачивает услугу через паркомат, установленный в пределах шаговой доступности от припаркованного авто.

Два этапа делаются для облегчения перехода автовладельцев с привычной схемы оплаты парковщику на работу по схеме «парковщик с терминалом».

Контроль за соблюдением оплаченного времени на парковке будут осуществлять специальные контролеры с мобильными считывающими устройствами.

Напомним, конкурс мэрия провела в начале 2016 года. Права на аренду земельных участков на улице Шопокова выиграл предприниматель Сергей Попов. Однако в 2016 году паркоматы так и не установили.
Ссылка: http://24.kg/obschestvo/45500/
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