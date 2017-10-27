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Выборы

Токтайым Уметалиева проиграла суд. ЦИК не будет отменять итоги голосования

Глава Ассоциации НПО и НКО Токтайым Уметалиева проиграла процесс по своему иску к Центризбиркому. Об этом она сообщила ИА «24.kg».

Кандидат в президенты подала в суд на решение ЦИК не удовлетворять ее жалобу относительно отмены результатов голосования на 27 избирательных участках в Бишкеке. Она просила признать недействительными итоги именно на них, поскольку Бишкекская ТИК не создавала данные участки.

Однако в постановлении комиссии указано, что мэрия Бишкека составила список из 27 участков. На основании этого Бишкекская ТИК их и создала. Жалобу Токтайым Уметаливой ЦИК не поддержал. Она обратилась в Межрайонный суд. «Но мне сначала отказали в рассмотрении, а потом не удовлетворили. То есть опять судья нарушила все нормы Гражданско-процессуального кодекса. Произвол продолжается», — возмущена истец.

Правозащитник добавила, что обратится в Верховный суд. Отметим, пока идут судебные разбирательства по решениям ЦИК, члены комиссии не могут официально огласить итоги президентских выборов, прошедших в стране 15 октября. 
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