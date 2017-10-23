ЦИК не стал отменять результаты выборов на 27 участках в Бишкеке

ЦИК не стал отменять результаты выборов на 27 дополнительных участках в Бишкеке. Решение принято сегодня на заседании.

С жалобой в ЦИК обратилась кандидат в президенты Токтайым Уметалиева. Она просила признать недействительными итоги голосования на 27 дополнительных участках Бишкека. Ранее она обращалась с таким же заявлением в территориальную избирательную комиссию (ТИК) Бишкека, но там в удовлетворении заявления отказали. Тогда Токтайым Уметалиева обратилась в ЦИК.

«Токтайым Уметалиева просила признать недействительными итоги голосования на участках, поскольку Бишкекская ТИК не образовывала дополнительные участки. Мэрия Бишкека написала список 27 потенциальных участков. На основании этого Бишкекской ТИК они были образованы. Рабочая группа считает законным решение Бишкекской ТИК по данной жалобе», — говорится в заключении рабочей группы.

В итоге ЦИК поддержал решение рабочей группы и отказал в удовлетворении жалобы Токтайым Уметалиевой.