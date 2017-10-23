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Выборы

ЦИК отменила результаты голосования на восьми участках

В Центризбиркоме закончили прием протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента. Отменены результаты голосования на восьми участках, сообщили в пресс-службе ЦИК.

Отмечается, что на 23 октября завершен прием протоколов со всех 54 территориальных избирательных комиссий. По итогам изучения протоколов Сузакской, Сокулукской, Кара-Суйской и Бишкекской ТИК итоги голосования на нескольких участках признаны недействительными. Это связано с тем, что количество бюллетеней там оказалось больше числа идентифицированных избирателей.

Итоги голосования признаны недействительными в четырех УИК Сузакского района Джалал-Абадской области. Так, в УИК №2118 оказалось на 577 бюллетеней больше, чем избирателей. В УИК №2119 разница в подсчете составила 259 бюллетеней, УИК 2120 — 126, УИК 2126 — 85 бюллетеней. Кроме того, отменены итоги голосования в УИК 7269 Сокулукского района Чуйской области, где разница в подсчете составила 55 бюллетеней, УИК 5180 Кара-Суйского района Ошской области (48 лишних бюллетеней), УИК 9036 МИД КР в городе Анкаре с 9 лишними бюллетенями и УИК 1243 Бишкека, где оказалось два лишних бюллетеня.

«Участковые комиссии, допустившие нарушения, расформированы. Материалы по ним переданы в правоохранительные органы», — заключили в ЦИК.
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