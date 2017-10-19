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Выборы

ЦИК готов огласить итоги президентских выборов до 5 ноября

ЦИК огласит итоги президентских выборов до 5 ноября. Об этом ИА «24.kg» сообщил член ЦИК Назарали Арипов.

По его словам, Центризбирком может объявить результаты 1 или 2 ноября.

«После официальной публикации итогов в течение 30 календарных дней новый президент должен вступить в должность. Инаугурация Алмазбека Атамбаева прошла 1 декабря 2011 года. То есть Сооронбай Жээнбеков принесет присягу не позже этой даты. Согласно Конституции», — пояснил Назарали Арипов.

Выборы президента в Кыргызстане состоялись 15 октября. В первом туре победил выдвиженец от СДПК, экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. По предварительным данным, за него проголосовали 54,79 процента избирателей. 
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