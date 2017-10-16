Омурбек Бабанов не намерен захватывать власть. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, почти 600 тысяч человек хотят перемен и не побоялись административного ресурса. «Мы показали, что в Кыргызстане можно выходить на выборы, нужно говорить о своей программе, представлять народу альтернативное видение. Время нас рассудит. Мы однозначно победили», — сказал Омурбек Бабанов.

Он получил от команды провокационный материал о том, что его сторонники собираются на митинг. «Это не так. Мы не будем захватывать власть. Наша победа еще будет. Меня и мою команду эти выборы сплотили и сделали крепче», — отметил Омурбек Бабанов.

По предварительным данным, Сооронбай Жээнбеков набрал 54,81 процента голосов избирателей. Омурбека Бабанова поддержали 33,74 процента проголосовавших.