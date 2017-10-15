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Выборы

Оборудование дает сбой. Неполадки оперативно устраняют

Наблюдатели от миссии СНГ зафиксировали сбои в работе оборудования. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, за выборами президента Кыргызстана следят 192 человека из девяти стран. Представителей от Украины нет. Миссия работает с 22 сентября. «В состав входят парламентарии, главы и члены избирательных комиссий, дипломаты. Мы приехали пораньше. Все уже разъехались по участкам, чтобы следить, как начинается голосование. Все участки открылись вовремя», — сказал Сергей Лебедев.

«Избирательный процесс проходит нормально. На некоторых участках были технические сбои. На наших глазах их достаточно быстро устранили. Очереди не успели образоваться. Голосование идет активно», — сообщил Сергей Лебедев.
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