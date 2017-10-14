Выборы-2017. Во время голосования вне помещения возникли проблемы

Сегодня, 14 октября, во время голосования вне помещения возникли проблемы на некоторых избирательных участках. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГРС.

По последним данным, зафиксировано три таких факта. «Сказался человеческий фактор при эксплуатации оборудования: оператор неправильно нажал кнопку, забыл пароль и так далее. Были задержки на 10-15 минут, максимум полчаса. Сейчас работа техники налажена», - отметили в ведомстве.

Вне помещения намерены проголосовать 22 тысячи 821 кыргызстанец.

Это граждане, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок; избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Голосование вне помещения проводится только за один календарный день до дня голосования в период с 8.00 до 20.00 и только на основании заранее поданного письменного заявления избирателя о предоставлении ему такой возможности.

Выборы президента состоятся завтра, 15 октября. Сегодня в стране день тишины - запрещена любая агитация.