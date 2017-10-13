Как избежать «карусели» на выборах, рассказали гражданские активисты

Члены движения «Наш вклад» Таалайгуль Токтакунова и Канатбек Азиз придумали, как избежать карусели на выборах президента 15 октября. Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

По словам Канатбека Азиза, на избирательных участках в Бишкеке, Оше и Кара-Суу будут установлены камеры со специальной фиксирующей программой, опознающей избирателя по внешности. То есть, если избиратель уже проголосовал на одном участке, он не сможет исполнить свой гражданский долг на другом участке. Программой будут снабжены и смартфоны наблюдателей.

По заверению создателей, это поможет избежать подтасовок.

Выборы главы государства пройдут 15 октября.