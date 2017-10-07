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Выборы

Выборы-2017. Уголовное дело по факту подкупа голосов прекращено

Производство по уголовному делу по факту подкупа голосов прекращено, сообщает Генпрокуратура.

Дело было возбуждено 18 сентября по заявлению гражданки Р.Х.. По ее данным, двое граждан Д.А. и М.М. предлагали две тысячи сомов за поддержку кандидата в президенты КР Омурбека Бабанова.
«В ходе судебного рассмотрения уголовного дела было заявлено ходатайство о прекращении производства в связи с достигнутым примирением. При этом вина вышеуказанных лиц в ходе суда была полностью доказана. Учитывая, что данное преступление отнесено к категории менее тяжких преступлений, 3 октября Ошский горсуд прекратил производство по уголовному делу», - говорится в сообщении.

Выборы президента назначены на 15 октября 2017 года. 
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