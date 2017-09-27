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Выборы

Первый прецедент. Возбуждено уголовное дело по факту подкупа голосов

По данным Генеральной  прокуратуры, в городе Ош зафиксирован первый факт подкупа голосов избирателей.  Возбуждено уголовное дело.

Как отмечают в главном надзорном органе страны, двое граждан предлагали жительнице южной столицы две тысячи сомов за поддержку одного из кандидатов в президенты.

Это первое уголовное дело в выборной кампании-2017, возбужденное по факту подкупа.

Уголовное дело передано в Ошский городской суд, который 3 октября приступит к разбирательству. Нарушителям грозит наказание до 300 тысяч сомов штрафа либо до 5 лет лишения свободы.

Еще один факт подкупа голосов зафиксирован в Бишкеке - материалы также уже переданы в суд для принятия решения. По данным ГП КР,  в милицию обратился гражданин с просьбой о принятии мер в отношении представителя штаба партии «Онугуу-Прогресс», который якобы предлагал две тысячи сомов, чтобы он нашел избирателей.
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