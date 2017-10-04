Бабанов напомнил, как Жээнбеков поставил президента в неловкое положение

Омурбек Бабанов напомнил, что кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков 7 июня 2017 года на посту премьер-министра поставил в неловкое положение президента, подписав документ с чешской компанией Liglass. Об этом он сказал на теледебатах в КТРК.

«Это компания стоит $139, а вы согласились отдать им строительство ГЭСов на миллиарды», - сказал он.

Омурбек Бабанов раскритиковал Сооронбая Жээнбекова за то, что в бытность премьер-министром он не решил вопрос с проектом «Безопасный город», а также вопрос беспошлинного вывоза золотосодержащей руды.

«По «Безопасному городу» я несколько раз обращался к вам, вы же, сославшись на судебные тяжбы, не решили вопрос. А умерло в ДТП 5,5 тысячи человек, каждый году они умирают. Второе. Когда вы вывозили золотосодержащую руду, я обратился к вам с инициативой ввести пошлину, чтобы поступали налоги в бюджет, но у вас не хватило воли решить этот вопрос», - сказал Омурбек Бабанов.

Напомним, в теледебатах участвуют Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Токтайым Уметалиева и Арстанбек Абдылдаев. Выборы президента состоятся 15 октября.