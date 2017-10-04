00:30
+10
USD 68.52
EUR 80.41
RUB 1.18
Выборы

Бабанов напомнил, как Жээнбеков поставил президента в неловкое положение

Омурбек Бабанов напомнил,  что кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков 7 июня 2017 года на посту премьер-министра поставил в неловкое положение президента, подписав документ с чешской компанией Liglass. Об этом он сказал на теледебатах в КТРК.

«Это компания стоит $139, а вы согласились отдать им строительство ГЭСов на миллиарды», - сказал он. 

Омурбек Бабанов раскритиковал Сооронбая Жээнбекова за то, что в бытность премьер-министром он не решил вопрос с проектом «Безопасный город», а также вопрос беспошлинного вывоза золотосодержащей руды. 

«По «Безопасному городу»  я несколько раз обращался к вам, вы же, сославшись на судебные тяжбы, не решили вопрос.  А умерло в ДТП 5,5 тысячи человек, каждый году они умирают. Второе. Когда  вы вывозили золотосодержащую руду, я обратился к вам с инициативой ввести пошлину, чтобы поступали налоги в бюджет, но у вас не хватило воли решить этот вопрос», - сказал Омурбек Бабанов. 

Напомним, в теледебатах участвуют Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Токтайым Уметалиева и Арстанбек Абдылдаев.  Выборы президента состоятся 15 октября. 
Ссылка:
просмотров: 1088
Версия для печати
Материалы по теме
Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков обвинили друг друга в дружбе с Бакиевым
Омурбек Бабанов пояснил, какую должность предложит Торобаеву в случае победы
Кандидат в президенты нашла способ уменьшить внешний долг Кыргызстана
Сооронбай Жээнбеков пообещал начать борьбу с коррупцией с Омурбека Бабанова
Омурбек Бабанов пояснил, что торговый центр «Азия молл» построен не на взятках
Омурбек Бабанов уточнил, что его отчество Токтогулович, а не Чиркешович
Арстанбек Абдылдаев: Кыргызы будут управлять всем миром
Жители Токтогула выбирают Омурбека Бабанова!
Бабанов пожаловался на чиновника. ЦИК не нашел нарушений
Сравним? Что обещали и обещают нам кандидаты в президенты Кыргызстана
Популярные новости
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Омурбек Бабанов о&nbsp;задержании Канатбека Исаева и&nbsp;других провокациях против него Омурбек Бабанов о задержании Канатбека Исаева и других провокациях против него
Б.Торобаев: Окружение &laquo;преемника&raquo; понимает, что в&nbsp;честной борьбе они проигрывают Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают
Бизнес
&laquo;Элдик 120&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; выгодный тариф для всех! «Элдик 120» от MegaCom — выгодный тариф для всех!
Новый сервис для оплаты услуг со&nbsp;смартфона&nbsp;&mdash; О!Деньги Новый сервис для оплаты услуг со смартфона — О!Деньги
Один из&nbsp;самых популярных смартфонов&nbsp;&mdash; Huawei P10&nbsp;в рассрочку в&nbsp;O!Store Один из самых популярных смартфонов — Huawei P10 в рассрочку в O!Store
Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов Кыргызтелеком подключит около 150 информационных киосков для почтамтов