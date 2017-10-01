Канатбек Исаев, подозреваемый в попытке захвата власти, задержан на 48 часов

Депутат парламента Кыргызстана Канатбек Исаев, задержанный накануне сотрудниками ГКНБ по подозрению в попытке захвата власти, проведет в изоляторе временного содержания СИЗО ГКНБ 48 часов. Следственное управление ГКНБ намерено обратиться в суд для получения санкции на его арест.

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Накануне пресс-центр ГКНБ сообщил, что «из материалов уголовного дела следует, что Канатбек Исаев, являясь активным сторонником кандидата на должность президента Омурбека Бабанова в сговоре с представителями организованных преступных группировок с целью организации массовых беспорядков и последующего насильственного захвата власти осуществляли подбор, подкуп и подготовку молодых людей, в том числе членов ОПГ, для использования их в противоправных акциях во время и после выборов президента КР, под предлогом фальсификации итогов голосования».

Адвокаты парламентария не дают никаких комментариев, поскольку дали подписку следствию о неразглашении.