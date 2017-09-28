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Выборы

ЦИК не вынес предупреждения Бабанову за встречу с президентом Казахстана

ЦИК сегодня рассмаотрел жалобу экс-омбудсмена Турсунбека Акуна на кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Заявитель указал, что Бабанов, встречаясь с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Алматы, нарушил пункты избирательного законодательства и правила ведения агитации. 

Сроки подачи жалобы истекли, но Центризбирком все-таки ее рассматрел и решил в удовлетворении отказать. Однако члены ЦИК предупредили в письменной форме всех участников президентской гонки, что не следует афишировать свои встречи с лидерами и авторитетными политиками других государств. 

Отметим, ранее МИД двух стран обменялись дипломатическими любезностями по поводу этих переговоров, а президент Алмазбек Атамбаев упомянул об этом, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
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