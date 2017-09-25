ЦИК Кыргызстана вынес предупреждение кандидату Камчыбеку Ташиеву

ЦИК Кыргызстана вынес предупреждение кандидату в президенты Камчыбеку Ташиеву. Таким образом рабочая группа частично удовлетворила жалобу, поступившую на другого кандидата - Сооронбая Жээнбекова.

Ранее жалобу в ЦИК подал гражданский активист Адиль Турдукулов. Он назвал участие религиозного деятеля в агитационной кампании незаконным. Чубак ажи Жалилов является членом Совета улемов.

Центризбирком вынес письменное предупреждение Камчыбеку Ташиеву за приглашение на его агитационное мероприятие Сооронбая Жээнбекова и Чубака ажи Жалилова.

Экс-муфтий за агитацию не наказан. В ЦИК это объяснили тем, что комиссия не может вмешиваться в деятельность религиозных организаций.

Во все религиозные организации направлено обращение о недопустимости агитации в поддержку кандидатов.