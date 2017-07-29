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Выборы

На кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова пожаловались в ЦИК

На кандидата в президенты от партии СДПК Сооронбая Жээнбекова в ЦИК поступила жалоба. Ее направила в комиссию Коалиция «За демократию и гражданское общество».

Гражданские активисты требуют от членов ЦИК рассмотреть на своем заседании нарушение избирательного законодательства кандидатом на президентский пост Сооронбаем Жээнбековым.

В коалиции заявляют, что выдвиженец от СДПК использует преимущество должностного положения — Сооронбай Жээнбеков, оставаясь премьер-министром страны, выезжает в регионы, где рассказывает о своей работе. Гражданские активисты расценивают это как агитацию.
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