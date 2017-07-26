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Языковой тест. Назарбек Нышанов набрал 74,15 балла

Завершился языковой экзамен для первого сегодня его сдающего — главы объединения «Лига-антикризис» Назаобека Нышанова.

Он прошел экзамен на знание кыргызского языка. В Национальной комиссии по госязыку проинформировали, что претендент Нышанов успешно сдал экзамен с результатом 74,15 балла.

Тестирование проходит с помощью системы «Кыргызтест».

Следующим экзамен сдает лидер партии «Акшумкар» Темир Сариев.

Тест на знание кыргызского языка состоит из четырех заданий. На лексико-грамматическую часть выделяется 50 минут, аудирование, чтение и устное выступление на кыргызском языке — 20–25 минут.

По закону экзаменующиеся должны получить от экспертной комиссии более 60 баллов и оценку «выше среднего».
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