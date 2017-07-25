ЦИК не знает, как кандидату Текебаеву сдавать тест на знание госязыка

Сегодня руководитель рабочей группы ЦИК по рассмотрению жалоб и писем в рамках предвыборной кампании-2017 Алмаз Асаналиев вышел к участникам стихийного митинга сторонников Омурбека Текебаева, который собрались у здания ведомства.

Юристы, представляющие интересы подсудимого Текебаева в суде, призвали ЦИК решить вопрос в рамках законодательства. Алмаз Асаналиев согласился принять их.

Однако, по словам юриста Канатбека Азиза, член ЦИК признался, что он, несмотря на то, что является главой профильной рабочей группы, принять решение самостоятельно не может.

Стороники «Ата Мекена» организовали акцию протеста в связи с тем, что ни Центризбирком, ни суд не могут решить вопрос о сдаче экзамена на знание государственного языка кандидатом в президенты Омурбеком Текебаевым.

Ранее адвокаты подали суду ходатайство об обеспечении избирательных прав подсудимого. Судья Айбек Эрнис уулу отказал в удовлетворении прошения, а также отказался выдать паспорт Текебаева его юристам.

Напомним, завтра лидер партии «Ата Мекен» первым из всех претендентов на президентский пост должен сдать экзамен на знание государственного языка. Однако в ЦИК ранее затруднились с ответом, как подсудимый Текебаев сможет принять участие в сдаче теста. Он, как известно, находится под арестом и содержится в СИЗО ГКНБ.

Сторонники лидера «Ата Мекена» требуют вынести решение согласно действующему избирательному законодательству, поскольку кандидат в президенты КР Омурбек Текебаев не является судимым, значит, у него такие же права, как и у других претендентов на президентский пост.