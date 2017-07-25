17:52
+34
USD 68.30
EUR 79.59
RUB 1.15
Выборы

ЦИК не знает, как кандидату Текебаеву сдавать тест на знание госязыка

Сегодня руководитель рабочей группы ЦИК по рассмотрению жалоб и писем в рамках предвыборной кампании-2017 Алмаз Асаналиев вышел к участникам стихийного митинга сторонников Омурбека Текебаева, который собрались у здания ведомства.

Юристы, представляющие интересы подсудимого Текебаева в суде, призвали ЦИК решить вопрос в рамках законодательства. Алмаз Асаналиев согласился принять их.

Однако, по словам юриста Канатбека Азиза, член ЦИК признался, что он, несмотря на то, что является главой профильной рабочей группы, принять решение самостоятельно не может.

Стороники «Ата Мекена» организовали акцию протеста в связи с тем, что ни Центризбирком, ни суд не могут решить вопрос о сдаче экзамена на знание государственного языка кандидатом в президенты Омурбеком Текебаевым.

Ранее адвокаты подали суду ходатайство об обеспечении избирательных прав подсудимого. Судья Айбек Эрнис уулу отказал в удовлетворении прошения, а также отказался выдать паспорт Текебаева его юристам.

Напомним, завтра лидер партии «Ата Мекен» первым из всех претендентов на президентский пост должен сдать экзамен на знание государственного языка. Однако в ЦИК ранее затруднились с ответом, как подсудимый Текебаев сможет принять участие в сдаче теста. Он, как известно, находится под арестом и содержится в СИЗО ГКНБ.

Сторонники лидера «Ата Мекена» требуют вынести решение согласно действующему избирательному законодательству, поскольку кандидат в президенты КР Омурбек Текебаев не является судимым, значит, у него такие же права, как и у других претендентов на президентский пост.
Ссылка:
просмотров: 569
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Адвокаты просят суд обеспечить права кандидата в президенты
Экзамен по госязыку кандидаты в президенты будут сдавать по системе «Кыргызтест»
В ЦИК решили, когда кандидаты в президенты будут сдавать тест на знание госязыка
Популярные новости
Эльмира Ибраимова о&nbsp;том, почему она отказалась баллотироваться в&nbsp;президенты Эльмира Ибраимова о том, почему она отказалась баллотироваться в президенты
Первый кандидат в&nbsp;президенты сдал подписи в&nbsp;ЦИК Первый кандидат в президенты сдал подписи в ЦИК
Друг другу не&nbsp;доверяют? &laquo;Ата Журт&raquo; выдвигает в&nbsp;президенты сразу двух кандидатов Друг другу не доверяют? «Ата Журт» выдвигает в президенты сразу двух кандидатов
Появился новый кандидат в&nbsp;президенты. Очередной самовыдвиженец Появился новый кандидат в президенты. Очередной самовыдвиженец
Бизнес
Атамбаев не&nbsp;против запуска проекта &laquo;Безопасный город&raquo; на&nbsp;базе &laquo;Кыргызтелекома&raquo; Атамбаев не против запуска проекта «Безопасный город» на базе «Кыргызтелекома»
O!PEN AIR 2017 собрал более 10 тысяч зрителей! O!PEN AIR 2017 собрал более 10 тысяч зрителей!
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
Уже завтра&nbsp;&mdash; Noize MC&nbsp;на&nbsp;O!PEN AIR 2017 Уже завтра — Noize MC на O!PEN AIR 2017