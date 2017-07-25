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Выборы

Кандидатский языковой тест: Текебаев сдает первым, но как? ЦИК в замешательстве

Специально созданная комиссия по организации тестирования на знание государственного языка для кандидатов в президенты определилась с графиком. Как сообщили ИА «24.kg» в ЦИК, комиссия примет соответствующее положение.

Сдача языкового теста начинается завтра, 26 июля. Первым обязанным продемонстрировать уровень языковых знаний идет в списке претендентов на президентский пост депутат парламента Омурбек Текебаев.

«Как он будет сдавать тест, непонятно. ЦИК обязан создать для всех кандидатов равные условия. Но в комиссии ссылаются на то, что избирательное законодательство не предусматривает среди уважительных причин несдачи экзамена по графику нахождение в СИЗО», — сказал юрист партии «Ата Мекен» Канатбек Азиз.

По его мнению, ЦИК, не учитывая обстоятельства Текебаева как кандидата, нарушает его право баллотироваться.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции. Оба находятся под арестом. Суд по их уголовному делу приступил к исследованию материалов.
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