Друг другу не доверяют? «Ата Журт» выдвигает в президенты сразу двух кандидатов

Сегодня в Бишкеке пройдет съезд политической партии «Ата Журт». На повестке дня вопрос о выдвижении претендентов на главный политический пост.

Как сообщили ИА «24.kg» в штабе политической организации, делегаты съезда намерены выдвинуть сразу две кандидатуры на президентский пост.

В президентской кампании-2017, как предполагается, от «Ата Журта» будут принимать участие экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков и экс-депутат парламента Камчыбек Ташиев. Оба являются сопредседателями «Ата Журта».

Ранее в ЦИК поступило 30 заявлений — 25 о самовыдвижении и пять решений от политических партий о выдвижении своих лидеров на президентский пост.