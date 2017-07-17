Деньги потекли. Больше всех из избирательного фонда тратит пока Омурбек Бабанов

Больше всех денег из избирательного фонда тратит кандидат в президенты Омурбек Бабанов. На сайте ЦИК размещены сведения о движении средств фондов претендентов на главный политический пост.

С момента самовыдвижения на счет Омурбека Бабанова поступило 12 миллионов сомов, потрачено 5 миллионов 722 тысячи.

У Темира Сариева на счет поступило 3 миллиона. Он израсходовал 772 тысячи 735 сомов.

У Арстанбека Абдылдаева, больше известного как автор знаменитого «зима не будет», из перечисленных в его избирательный фонд 245 тысяч сомов потрачено 190 тысяч.

Ничего не израсходовала пока Камила Шаршекеева. У нее в фонде 40 тысяч сомов.

Из первых поступивших в фонд 35 тысяч 400 сомов Рита Карасартова потратила 16 тысяч 69 сомов.

У пенсионерки Замиры Муратбековой на счету 391 сом. Она их еще не тратила.

На сегодня подали заявления о самовыдвижении 25 кандидатов. В ЦИК также поступило пять решений от политических партий о выдвижении своих лидеров на президентский пост.