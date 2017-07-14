Еще один самовыдвиженец намерен баллотироваться на пост президента Кыргызстана. Об этом сообщил Центризбирком.

В ЦИК КР обратился с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения Нусрет Муса-Оглы Мамедов.

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Он является главой Фонда поддержки политики тюркоязычных государств. С его именем связана одна неприятная история. Как сообщили СМИ, гражданка Азербайджана Ройя Османова обратилась за помощью в различные организации. По ее словам, в социальной сети она познакомилась с неким Нусретом Мамедовым, который представился ей президентом Фонда Гейдара Алиева в КР. Незнакомец предложил жертве бросить учебу в Краснодаре и приехать в Кыргызстан для поступления в престижный местный вуз за счет фонда. Наивная девушка прибыла в Бишкек, где подверглась «унижению, обману, домогательствам со стороны Мамедова».

Сам Мамедов назвал обвинения клеветническими.