ЦИК аккредитовала 253 СМИ для участия в выборах. Список может вырасти

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала для участия в предвыборной агитации 25 СМИ. Однако список может вырасти, несмотря на окончание сроков подачи документов.

Отмечается, что с 14 июня по 4 июля 2017 года в ЦИК поступили 255 уведомлений о намерении СМИ и интернет-изданий участвовать в предвыборной агитации.

На заседании 7 июля 2017 года одобрены заявки на аккредитацию трех телекомпаний, трех радиостанций, 43 печатных изданий и девяти интернет-изданий.

Двум заявителям отказано в аккредитации. Права участвовать в предвыборной агитации лишилось ОсОО «Нур-Пресс», так как в представленных документах не было сведений о том, на какой площадке будут размещаться агитационные материалы. Еще одно ОсОО — «Жигер» — заявило, что собирается размещать агитационные материалы во время предвыборной кампании на главной странице российского сайта «Яндекс». Однако это противоречит частям 15 и 16 статьи 22 конституционного закона о выборах. Напомним, иностранные граждане и организации не имеют права проводить агитацию.

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев предложил разрешить опоздавшим на аккредитацию СМИ получить право участвовать в выборах. Он напомнил, что агитация начнется только 15 сентября. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова предложение частично поддержала.

«Я предлагаю рассматривать этот вопрос в индивидуальном порядке», — сказала она.