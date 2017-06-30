ЦИК аккредитовал для участия в предвыборной кампании еще 61 СМИ. Решение принято сегодня на заседании комиссии.

Отмечается, что всего уведомления об участии в агитации подали 130 СМИ и интернет-изданий. При этом только у 120 полный пакет необходимых документов.

41 СМИ аккредитовали на заседании ЦИК 27 июня. Еще 61 СМИ получило право участвовать в агитации сегодня. Среди них 14 телеканалов, 7 радиостанций, 21 газета и 19 интернет-изданий.

Еще 25 СМИ и интернет-изданий должны предоставить в ЦИК недостающие документы. После этого их тоже аккредитуют.