12:58
+33
USD 69.14
EUR 79.00
RUB 1.17
Выборы

ЦИК аккредитовал для участия в предвыборной кампании еще 61 СМИ

ЦИК аккредитовал для участия в предвыборной кампании еще 61 СМИ. Решение принято сегодня на заседании комиссии.

Отмечается, что всего уведомления об участии в агитации подали 130 СМИ и интернет-изданий. При этом только у 120 полный пакет необходимых документов.

41 СМИ аккредитовали на заседании ЦИК 27 июня. Еще 61 СМИ получило право участвовать в агитации сегодня. Среди них 14 телеканалов, 7 радиостанций, 21 газета и 19 интернет-изданий.

Еще 25 СМИ и интернет-изданий должны предоставить в ЦИК недостающие документы. После этого их тоже аккредитуют.
Ссылка:
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК отказал в регистрации уполномоченного представителя Турсунбая Бакира уулу
Чыныбай Турсунбеков не обижен, что СДПК выдвинула не его кандидатуру на выборы
ЦИК зарегистрировал представителей трех кандидатов в президенты
Бакыт Торобаев подал документы в ЦИК
Турсунбай Бакир уулу опять хочет стать президентом
Создательница АУЦА хочет стать президентом Кыргызстана
ЦИК аккредитовал 41 СМИ для предвыборной агитации
Еще двое хотят в президенты. У одного опыт судебных разбирательств с Текебаевым
ЦИК зарегистрировал представителей кандидата в президенты Кыргызстана Абдылдаева
В ЦИК решили, когда кандидаты в президенты будут сдавать тест на знание госязыка
Популярные новости
Еще двое хотят в&nbsp;президенты. У&nbsp;одного опыт судебных разбирательств с&nbsp;Текебаевым Еще двое хотят в президенты. У одного опыт судебных разбирательств с Текебаевым
Создательница АУЦА хочет стать президентом Кыргызстана Создательница АУЦА хочет стать президентом Кыргызстана
Рита Карасартова намерена баллотироваться в&nbsp;президенты Кыргызстана Рита Карасартова намерена баллотироваться в президенты Кыргызстана
Предвыборный штаб Темира Сариева возглавила Эльмира Ибраимова Предвыборный штаб Темира Сариева возглавила Эльмира Ибраимова
Бизнес
Знаменитые автоцентры G-Energy Service&nbsp;&mdash; теперь и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Знаменитые автоцентры G-Energy Service — теперь и в Кыргызстане
MegaCom поздравил победителей конкурса &laquo;Элдик смартфон&raquo; MegaCom поздравил победителей конкурса «Элдик смартфон»
В&nbsp;Бишкеке состоится народный курултай В Бишкеке состоится народный курултай
Мобильный оператор О! &mdash;&nbsp;надежный проводник в&nbsp;мир Интернета и&nbsp;ТВ Мобильный оператор О! — надежный проводник в мир Интернета и ТВ