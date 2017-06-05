Партия «Ата-Журт» требует отменить итоги выборов на одном участке Джалал-Абада

Партия «Ата-Журт» требует отменить итоги выборов в городской кенеш на одном из участков Джалал-Абада. Об этом заявили сегодня на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

В ЦИК обратились представители партии «Ата-Журт». По их данным, на участке № 2098 аппаратура Государственной регистрационной службы показала, что в день выборов депутатов местных кенешей прошли идентификацию 1 тысяча 171 человек. А вот данные автоматизированных считывающих урн (АСУ) говорят, что на участке проголосовали 1 тысяча 174 человека. Партия потребовала отменить результаты выборов, считая, что есть факт вброса бюллетеней.

«Рабочая группа ЦИК разобралась, где ошибка. Выяснилось, что шесть человек получили одинаковые чеки при прохождении идентификации. Это случилось из-за технической ошибки. Два человека практически одновременно проходили идентификацию, и система дала им чеки с одинаковыми номерами», — рассказал член ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Представители партии «Ата-Журт» отметили, что в день голосования о технических сбоях не заявлялось. По факту сбоев акты не составлялись.

Однако председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что оснований для отмены выборов нет. «Это небольшая техническая проблема, которая не повлияла на итоги голосования, на проведение голосования и тем более результаты выборов», — отметила председатель ЦИК.

В итоге партии «Ата-Журт» отказали в удовлетворении жалобы. За это проголосовали девять членов комиссии, против — двое.