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Выборы

Наблюдатели сигнализируют о подкупе и давлении на выборах в Джалал-Абаде

Наблюдатели от Комитета гражданского контроля рассказывают о подкупе и давлении на местных выборах в Джалал-Абаде.

По их данным, на участках № № 2115 и 2069 представители местной власти и депутат от парламентской фракции СДПК Музаффар Исаков вмешиваются в работу членов УИК.

Кроме того, по свидетельству наблюдателей, за два дня до голосования представители социал-демократов и партии «Онугуу-Прогресс», встречаясь с избирателями, раздавали местным жителям муку.

О реакции ЦИК на эти нарушения пока не сообщается.

Отметим, сегодня проходят выборы в восьми городах и 33 аймаках.
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