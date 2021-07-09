Более трех тысяч милиционеров будут обеспечивать безопасность на выборах

Сотрудники ГУВД Бишкека, УВД Оша и ГОВД Токмака с 9 по 12 июля переходят на усиленный вариант несения службы в связи с предстоящими повторными выборами в городские кенеши. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Издан приказ «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при подготовке и проведению выборов депутатов городских кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке». Создан оперативный штаб для эффективного выполнения задач, возложенных на правоохранителей. Разработан комплексный план мероприятий по обеспечению правопорядка. План включает в себя организацию работы по сохранению законности, прав и свобод граждан, охране избирательных участков, инвентаря, безопасности транспортировки и доставки избирательных бюллетеней на участки в период подготовки и проведения выборов депутатов городских кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что милицией создана информационно-аналитическая группа по обмену данными с ЦИК.

«Согласно информации ЦИК, сформировано 326 участковых избирательных комиссий. К охране общественного порядка в данном избирательном процессе будут привлечены более трех тысяч сотрудников милиции. На избирательных участках будут закреплены около тысячи сотрудников, а также задействованы добровольно-народные дружины», — уточнили в МВД.

В ведомстве напомнили, что все факты нарушений будут фиксироваться, а допустившие их лица привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.