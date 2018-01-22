Договор с Россией повысит потенциал Вооруженных сил Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации договора между Кыргызстаном и Россией о развитии военно-технического сотрудничества, подписанного 20 июня 2017 года в городе Москве. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, закон принят Жогорку Кенешем 21 декабря 2017 года.

«Он направлен на совершенствование механизма поставок продукции военного назначения в интересах Вооруженных сил государств, обеспечение Вооруженных сил, воинских формирований и специальных служб высокоэффективными перспективными системами вооружения, а также формирование технического компонента системы коллективной безопасности», — сообщили в пресс-службе.

Ратификация договора также позволит продвинуть двустороннее военное сотрудничество на более высокий качественный уровень, создавая условия предприятиям оборонной промышленности для совместной работы, позволит повысить потенциал Вооруженных сил Кыргызской Республики для решения поставленных задач.

Настоящий закон вступает в силу со дня официального опубликования.