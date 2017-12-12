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Власть

Депутат Жогорку Кенеша рекомендовал служителям мечетей одеваться опрятнее

Депутат Жогорку Кенеша рекомендовал служителям мечетей одеваться опрятнее. Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию заявил Кожобек Рыспаев.

Депутаты обсуждают снижение тарифа на электроэнергию для мечетей. Кожобек Рыспаев поддержал предложение, но выступил с замечанием в адрес священнослужителей.

«Одевайтесь аккуратно, как кыргызские джигиты, которые надевали калпаки. Пользуясь трибуной, прошу вас выглядеть опрятно. Кто-то носит бороду, кто-то нет, кто-то ходит в шароварах. Вы должны выглядеть хорошо, чтобы людям было приятно приходить к вам», — сказал Кожобек Рыспаев.
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