Президент России Владимир Путин поздравил Сооронбая Жээнбекова с днем рождения

Владимир Путин поздравил избранного президента Кыргызстана с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Сооронбая Жээнбекова.

«Сердечно поздравляю вас с днем рождения! Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников как опытный государственный деятель, многое делающий для решения актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Кыргызской Республикой. Наглядным свидетельством этого стала ваша убедительная победа на недавних президентских выборах. Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному диалогу и активной совместной работе с вами по дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества, существующими между нашими странами», — говорится в поздравлении.

Владимир Путин пожелал Сооронбаю Жээнбекову крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Сегодня новому главе государства исполнилось 59 лет.