США введут санкции против России 8 августа, если не будет достигнуто перемирие, снова заявил Дональд Трамп.

«Санкции будут. Но знаете, они хитрые, и им довольно успешно удается с ними справляться. Так что посмотрим, что из этого выйдет», — сказал американский президент, отвечая на вопрос журналиста о дальнейших действиях в отношении РФ.

Также он сообщил, что спецпосланник Стив Уиткофф прибудет в РФ 6-7 августа — за день-два до истечения срока ультиматума. Первоначально визит планировался на минувшие выходные, однако отложен из-за ситуации в секторе Газа.

По словам Дональда Трампа, Стив Уиткофф сфокусирован на границе.

«Я имею в виду Газу, доставку людям продовольствия. Думаю, он может поехать в Россию в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. Посмотрим, что произойдет», — сказал он.

Ранее глава Белого дома заявил, что собирается ввести санкции против РФ после окончания ультиматума.

Напомним, глава Соединенных Штатов ранее призвал Москву урегулировать конфликт в Украине в течение 50 дней и пригрозил ввести «очень жесткие тарифы», если соглашение за этот период так и не будет достигнуто. 30 июля он сократил срок ультиматума до десяти дней и ждет окончания войны 8 августа.