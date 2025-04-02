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Власть

В Жогорку Кенеше вновь подняли вопрос строительства АЭС в Кыргызстане

На заседании Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожокулова сообщила, что в условиях водного дефицита и чрезвычайной ситуации в энергетическом комплексе есть необходимость строительства атомной электростанции совместно с Россией.

По ее словам, к такому решению уже пришли Узбекистан и Казахстан.

«Это нужно для того, чтобы сберечь свои водные ресурсы, так как по прогнозам экспертов из-за строительства канала Афганистаном вопрос воды в регионе встанет очень остро», — добавила она.

Вопрос строительства АЭС в Кыргызстане в парламенте уже поднимали после аварии на ТЭЦ Бишкека 2 февраля 2024 года.

Напомним, в ноябре 2022-го Минэнерго подписало с «Росатомом» договор на ТЭО строительства малой АЭС в КР. Позже представители «Зеленого альянса Кыргызстана» выступили против возведения атомной станции.

В 2024-м министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщал депутатам Жогорку Кенеша, что идут поиски земельного участка под строительство АЭС. «Нужно место с водой для охлаждения агрегатов. Проект будет реализовываться пять-шесть лет», — сказал тогда министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324717/
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