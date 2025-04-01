Авиакомпании не хотят летать между Кыргызстаном и Венгрией

Жогорку Кенеш рассматривает законопроект о ратификации воздушного сообщения между кабинетом министров и правительством Венгрии. Однако, по словам заместителя директора Государственного агентства гражданской авиации КР Каната Тологонова, пока нет авиакомпаний, готовых осуществлять рейсы между странами.

Он рассказал, что ранее венгерская компания Wizz Air была готова выполнять рейсы, однако из-за войны в Украине уведомила, что не готова приступить к работе. В обход воздушного пространства над Украиной рейсы получаются дорогими, соответственно невыгодными.

Канат Тологонов выразил уверенность, что после выхода Кыргызстана из черного авиационного списка Евросоюза и авиакомпании Кыргызстана тоже будут заинтересованы в осуществлении этих рейсов.