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Власть

Предлагается упростить налогообложение для ювелирной отрасли

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сегодня, 31 марта, председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов сообщил, что будет упрощено налогообложение для ювелирной отрасли.

По его словам, если раньше с прибыли до 30 миллионов сомов выплачивался налог в размере 0,5 процента и 1 процент с прибыли до 50 миллионов сомов, то сейчас предлагается облагать налогом в размере 0,5 процента с прибыли до 50 миллионов сомов.

По словам главы ГНС, планируется упрощать законы, касающиеся ювелирной отрасти, на примере Турции, Узбекистана, Бангкока, ОАЭ и Тайваня.

«Да, будут выпадения из бюджета, но это временно. После того как государство дает послабления, бизнес начинает выходить из тени. После обеления этой отрасли будет поступать больше налогов», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324478/
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