Азиатский банк предоставит Кыргызстану $222 миллиона. Куда их направят

Азиатский банк развития предоставит $222 миллиона на различные проекты. Соответствующее соглашение одобрено комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что $74,8 миллиона АБР предоставит в виде гранта, а $147,2 миллиона в кредит. Члены кабмина на заседании рассказали, на какие проекты будут направлены деньги: