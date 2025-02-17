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Власть

Азиатский банк предоставит Кыргызстану $222 миллиона. Куда их направят

Азиатский банк развития предоставит $222 миллиона на различные проекты. Соответствующее соглашение одобрено комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что $74,8 миллиона АБР предоставит в виде гранта, а $147,2 миллиона в кредит. Члены кабмина на заседании рассказали, на какие проекты будут направлены деньги:

  • $40 миллионов будут направлены на ирригацию. А именно на модернизацию и очистку каналов в разных областях страны;
  • $65 миллионов пойдет на ипотечное кредитование через банки в регионах;
  • $1 миллион — на цифровизацию Центра обслуживания бизнеса;
  • $3 миллиона на модернизацию социальных объектов;
  • $530 тысяч — на строительство плавучей солнечной электростанции на ГЭС-5 в Чуйской области;
  • $37,5 миллиона на строительство новых КПП между Кыргызстаном и Казахстаном;
  • $35 миллионов на реконструкцию и утепление старых зданий. Проект реализует АРИС;
  • $50 миллионов направят на климатические проекты, в частности в сфере энергетики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320202/
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