Азиатский банк предоставит Кыргызстану $222 миллиона. Куда их направят

Азиатский банк развития предоставит $222 миллиона на различные проекты. Соответствующее соглашение одобрено комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.
В справке-обосновании к законопроекту говорится, что $74,8 миллиона АБР предоставит в виде гранта, а $147,2 миллиона в кредит. Члены кабмина на заседании рассказали, на какие проекты будут направлены деньги:
- $40 миллионов будут направлены на ирригацию. А именно на модернизацию и очистку каналов в разных областях страны;
- $65 миллионов пойдет на ипотечное кредитование через банки в регионах;
- $1 миллион — на цифровизацию Центра обслуживания бизнеса;
- $3 миллиона на модернизацию социальных объектов;
- $530 тысяч — на строительство плавучей солнечной электростанции на ГЭС-5 в Чуйской области;
- $37,5 миллиона на строительство новых КПП между Кыргызстаном и Казахстаном;
- $35 миллионов на реконструкцию и утепление старых зданий. Проект реализует АРИС;
- $50 миллионов направят на климатические проекты, в частности в сфере энергетики.