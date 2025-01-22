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Власть

Минприроды запретило эксплуатацию трех печей Кантского цементно-шиферного завода

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора запретило эксплуатацию трех печей Кантского цементно-шиферного завода. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр Медер Машиев.

По его словам, в декабре была проведена проверка работы завода, которая выявила превышение допустимого уровня загрязнителей атмосферного воздуха. В результате проверки была приостановлена эксплуатация трех из пяти печей на предприятии.

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«Руководство завода проинформировало нас, что в настоящее время ведутся работы по установке новых печей и фильтров», — отметил Медер Машиев, отчитываясь перед парламентом о мерах по борьбе со смогом.

Министр также сообщил, что ранее министерством была приостановлена работа кирпичных заводов в Чуйской области. Проверка выявила превышение допустимого уровня загрязнителей атмосферного воздуха на предприятиях в селе Байтик и селе Джал. Позднее на заседании Жогорку Кенеша было отмечено, что заводы установили новые фильтры и возобновили работу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317529/
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