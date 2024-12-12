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Власть

От чиновников требуют отчет по $50 миллионам, выделенным на улучшение экологии

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев потребовал от чиновников отчет по $50 миллионам, выделенным на улучшение качества воздуха в Кыргызстане.

«$50 миллионов мы взяли как кредит и грант на улучшение экологии в Бишкеке. Но до сих пор смог завоевывает наши легкие. У нас и планы, концепции, пошаговые действия есть. Почему это все не работает? Пусть кто-нибудь даст отчет», — сказал Дастан Бекешев.

Отметим, в мае этого года президент Садыр Жапаров одобрил получение кредита от Международной ассоциацией развития (входит в группу Всемирного банка) в $50 миллионов на улучшение качества воздуха в КР.

Деньги предлагалось направить на:

  • укрепление системы управления качеством воздуха за счет строительства и модернизации автоматизированных станций контроля качества воздуха;
  • модернизацию химической лаборатории для проверки качества воздуха;
  • техническое содействие в сфере усиления процедур контроля качества воздуха;
  • методы прогнозирования и предупреждения качества воздуха;
  • содействие внедрению чистых технологий для отопления в частных домах;
  • строительство ирригационных систем для обеспечения устойчивости городского озеленения Бишкека.

Проект будет реализован до декабря 2030 года Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора и Министерством финансов в тесном сотрудничестве с соответствующими государственными органами, Гидрометеорологической службой, мэрией Бишкека, коммерческими банками и другими ключевыми заинтересованными сторонами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313932/
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