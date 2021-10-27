Пострадавшим в конфликте с Таджикистаном баткенцам дадут социальное пособие

Пострадавшим жителям Баткена и семьям погибших во время военной агрессии Таджикистана 28-30 апреля 2021 года выделят социальное пособие. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Жылдыз Полотова.

С этой целью кабмин вносит изменения в закон о социальной защите пострадавших в апреле и июне 2010-го.

«Если законопроект примут, то с октября будут получать ежемесячное пособие в размере 3 тысяч 700 сомов. Пособие положено несовершеннолетним детям до 18 лет и родителям до пенсионного возраста погибших граждан и получивших инвалидность в результате ранения во время конфликта», — отметила Жылдыз Полотова.

Она сказала, что, по предварительной информации, получать пособие будут 77 человек. «В ходе конфликта погибли 35 человек, 133 пострадали. В этом году для реализации законопроекта требуется 3 миллиона 400 тысяч сомов, а в следующем — 27 миллионов», — добавила Жылдыз Полотова.